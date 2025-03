Il Milan , nelle ultime ore, avrebbe raggiunto un accordo per Astin Mbaye , giovane talento statunitense. Il club rossonero ha infatti dimostrato in queste stagioni di avere un particolare riguardo nei confronti del Settore Giovanile. I risultati conseguiti dalla Primavera , soprattutto nella passata annata, ma anche in questa, ne sono un'evidente dimostrazione. Così come la nascita del progetto Milan Futuro , al di là della piega che ha poi preso in termini realizzativi.

Secondo quanto riferito dagli esperti di calciomercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, a questo proposito, il Milan avrebbe raggiunto un accordo per l'arrivo di Astin Mbaye, classe 2009. Il giovane talento statunitense dovrebbe arrivare a parametro zero dall'Academy del New York Red Bull, club della MLS. L'acquisto, chiaramente, è in prospettiva e viene fatto per il Settore Giovanile, non certo per la prima squadra.