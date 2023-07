Calciomercato Milan – Per Chukwueze si è mosso anche mister Pioli

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il Milan sta cercando Samuel Chukwueze in questo calciomercato estivo per avere dribbling, accelerazione, velocità e uno contro uno anche a destra, visto che, sul versante opposto, il Diavolo è sicuramente ben attrezzato con Rafael Leão .

Calciomercato Milan: Chukwueze vuole i rossoneri

Anche in questo caso, così come successo già per Christian Pulisic (Chelsea), Yunus Musah (Valencia) e Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar), solita modalità di trattative per il nuovo Milan. Ovvero, prima trova l'accordo con i giocatori, poi passa ai negoziati con il club di appartenenza dei calciatori che interessano.