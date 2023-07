Calciomercato Milan – Ottimismo per l’acquisto di Pulisic: il punto

La 'rosea' ha ricordato come Pulisic sia popolarissimo negli Stati Uniti d'America (e la proprietà del Milan, con il fondo RedBird Capital Partners , è proprio statunitense) nonché testimonial PUMA (sponsor tecnico del club di Via Aldo Rossi). Todd Boehly , proprietario del Chelsea - anch'egli nord-americano - continua però a chiedere molto per il cartellino del giocatore con passaporto croato .

Il Diavolo voleva prenderlo per 15 milioni, ma dovrà alzare l'offerta

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, responsabili del calciomercato del Milan, fanno notare come Pulisic andrà in scadenza di contratto tra un anno, il 30 giugno 2024 e che nell'ultima edizione della Premier League ha giocato soltanto 8 gare da titolare. Il Milan puntava a prenderlo per 15 milioni di euro, ma, probabilmente, dovrà alzare un po' la propria offerta. Ad ogni modo, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, l'ottimismo per il suo acquisto non manca. Milan, un nome nuovo per l'attacco >>>