Calciomercato Milan – Un nome nuovo per l’attacco del Diavolo: le news

Inizia ufficialmente oggi la sessione estiva di calciomercato per l'estate 2023 anche se il Milan, va detto, è già stato piuttosto attivo. Sicuramente in uscita, con l'addio a tanti giocatori per scadenza contratto (Ciprian Tătărușanu e Zlatan Ibrahimović), fine prestito (Sergiño Dest, Tiémoué Bakayoko, Aster Vranckx, Brahim Díaz) e cessioni dolorose (Sandro Tonali al Newcastle, ad ore l'ufficialità). Ma anche in entrata, con gli arrivi di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek. Non è finita qui, però, la campagna acquisti del Diavolo.