Calciomercato Milan – Reijnders, il Diavolo prima di tutto: le ultime

Distanza tra domanda e offerta con l'AZ, ma si può trattare

La sensazione, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è che gli olandesi chiederanno tra i 25 e i 30 milioni di euro per il loro gioiello. Il Milan, invece, vorrebbe chiudere la trattativa di calciomercato per Reijnders sborsando una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro. Trovare un punto d'incontro è possibile, ma non sarà semplice. L'eventuale acquisto di Reijnders non escluderà quello di Yunus Musah. Milan, un nome nuovo per l'attacco >>>