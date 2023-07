Calciomercato Milan – Musah, accordo con i rossoneri. Ma il Valencia …

Il Valencia chiede 25 milioni, i rossoneri vogliono chiudere a meno

Il Valencia, club con cui Musah è sotto contratto fino al 30 giugno 2026, non vuole scendere sotto i 25 milioni di euro per cedere il suo cartellino. Il Milan, dal canto suo, spera di chiudere a meno. La distanza tra le parti, ad ogni modo, non è impossibile e quindi la trattativa può andare in porto con la giusta opera di convincimento.