Calciomercato Milan – Anche il Chelsea interessato a Rafael Leao | News

La stagione appena conclusa di Rafael Leao è stata indubbiamente la migliore, in Italia, da quando veste la maglia del Milan . 14 gol e 10 assist per un esterno d'attacco sono sicuramente grandi numeri, i quali vanno ad aggiungersi ad altre grandi qualità di cui possiede il calciatore. Velocità di gamba e la forza fisica sono caratteristiche che ha messo in mostra durante l'arco della stagione.

Non poteva passare indifferente agli occhi dei grandi club europei la stagione di Rafael Leao . Il Milan , dal canto suo, ha visto lungo quando lo acquistò nel 2019 dal Lille . Maldini ha confermato che nel contratto del calciatore portoghese è presente una clausola da ben 150 milioni di euro , dunque non sarà facile strappare il numero 17 al Milan .

Come si diceva, le big d'Europa in ogni caso restano interessate. Dopo l'interesse di PSG e Real Madrid, secondo Graeme Bailey di '90min' anche il Chelsea terrebbe d'occhio Rafael Leao. I 'blues', infatti, potrebbero cedere Romelu Lukaku questa estate, così come non sono sicuri di restare nella squadra di Tuchel Timo Werner, Hakim Ziyech e Christian Pulisic, motivo per il quale il club londinese sarebbe interessato all'attaccante portoghese. Milan, le top news di oggi: Botman, Sanches e novità sullo stadio