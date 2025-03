Calciomercato Milan, che fine farà Saelemaekers? L'idea della Roma

Per il Diavolo ora vale di più. Cristante la chiave per sbloccare tutto?

Per la Roma, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, ora sarà più complicato acquistare il suo cartellino. Per due motivi: il Milan ha alzato la sua richiesta, praticamente raddoppiata (il club di Via Aldo Rossi vuole almeno 20 milioni di euro per la sua cessione) e perché lo riporterebbe volentieri in organico. La Roma, però, non intende mollare la presa su Saelemaekers e tornerà presto alla carica per trovare una soluzione.