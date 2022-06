Calciomercato Milan – Esterno offensivo: le trattative di Maldini

Sebbene il calciomercato estivi inizi ufficialmente il prossimo 1° luglio, in casa Milan fervono già le grandi manovre. La conquista del 19° Scudetto e l'avvento dei nuovi proprietari di RedBird, con la conseguente conferma di Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno dato nuova linfa al Diavolo. Il quale, come noto, ha intenzione di rinforzare l'organico di Stefano Pioli in ogni reparto. Si cerca, per esempio, un esterno offensivo di grande qualità.