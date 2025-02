Calciomercato Milan, Caprile dopo Maignan? Sorrentino: “E’ il futuro”

L'ex portiere Stefano Sorrentino, è stato ospite di Carlo Pellegatti. Con il tifoso rossonero, l'ex estremo difensore ha parlato anche del momento non tanto positivo di Mike Maignan. Il portiere del Milan, comunque, sarebbe ormai a un passo dal rinnovo con adeguamento fino al 2028 con opzione nel 2029. Secondo le ultime di calciomercato, però, un rinnovo non sarebbe la pietra tombale a una possibile cessione. Sorrentino ha parlato delle possibile alternative in porta per il Milan. Ecco il suo parere su 'YouTube'.