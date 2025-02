Calciomercato Milan, Caprile in porta? L’esperto conferma e rilancia …

In vista della prossima stagione il Milan potrebbe valutare qualche cambiamento anche tra i pali e a questo proposito nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Elia Caprile. Mike Maignan, infatti, non sta vivendo la sua miglior stagione in assoluto e in particolare negli ultimi tempi ha commesso diversi errori che in alcuni casi sono costati caro al Diavolo. Questa mattina il quotidiano 'Tuttosport' riportava l'interesse della società meneghina per Lucas Chevalier in caso di mancato rinnovo con 'Magic Mike'. Ma attenzione anche ad altre piste.