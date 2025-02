Luca Marchegiani , ex portiere e attuale commentatore, ha discusso del momento di forma di Mike Maignan durante la trasmissione Sky Calcio Club, mettendo in evidenza alcune difficoltà che il portiere del Milan sta vivendo negli ultimi tempi. Secondo Marchegiani , Maignan continua a mostrare grandi qualità, ma ultimamente è apparso meno incisivo rispetto alle sue prestazioni passate.

“Incide meno. Ha doti fisiche e una personalità straordinaria, bravissimo nelle situazioni di campo, non sbaglia quasi mai scelta. Non è tecnicamente eccelso, per la mia concezione di tecnica di parata. Gli capita ogni tanto di subire gol evitabili per queste difficoltà, come il gol subito in Champions.”