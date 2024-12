Calciomercato Milan – Pedullà: “Calabria in uscita: contatti con il Como”

Si è sempre pensato che Calabria potesse andare via soltanto a fine stagione, anch'egli in regime di svincolo . Ma, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network 'X', il commiato potrebbe avvenire già nell'imminente sessione invernale.

Per Pedullà, infatti, vi sono contatti in corso tra Calabria e il Como, ambiziosa compagine neo-promossa in Serie A e guidata in panchina dalla leggenda Cesc Fàbregas. Vedremo se l'affare andrà a buon fine ed, eventualmente, se si tratterà di un'uscita immediata di Calabria dal Milan o posticipata a fine annata. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Verona-Milan in diretta tv o streaming >>>