Calciomercato Milan – Brahim Díaz, possibile convocazione per il Monza

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Primo giorno a Milano, ieri, per Brahim Díaz. Il fantasista spagnolo di origini marocchine, infatti, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è giunto all’aeroporto di Milano-Malpensa intorno le ore 11:00, dove è stato accolto da tifosi rossoneri e cronisti.

Brahim Díaz, le prime dichiarazioni rossonere

“Sono molto felice di essere qui – le prime parole pronunciate da Brahim Díaz -. Perché il Milan? Perché è un grande club. Sono pronto per questa nuova sfida. Forza Milan, sempre”. Il giocatore, classe 1999, è arrivato in Italia accompagnato dalla famiglia e grazie al lavoro del mediatore Edoardo Crnjar.

Oggi visite mediche per il talento iberico

Oggi pomeriggio, se il tampone per testare un’eventuale positività al CoVid_19 al quale si è sottoposto avrà dato esito negativo, Brahim Díaz svolgerà le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano. A quel punto, il solito iter: idoneità sportiva e firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2021.

Brahim Díaz, la formula del trasferimento

Il ‘Messi malagueño‘, come noto, si trasferirà dal Real Madrid al Milan con la formula del prestito secco ma, nel corso della stagione, le società si siederanno ad un tavolo per stabilire le cifre di un eventuale diritto di riscatto da parte del Milan e di un eventuale diritto di contro-riscatto da parte delle ‘Merengues‘.

Sabato sera in campo a Milano?

Non è da escludere che Brahim Díaz possa essere convocato per Milan-Monza, amichevole di prestigio in programma sabato sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘. FEDERICO CHIESA AL MILAN? ECCO COSA DICE GIANLUCA DI MARZIO >>>

