Calciomercato Milan – Una big inglese interessata a Sven Botman | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe vicino a Botman: sul difensore ci sono anche gli occhi di una big inglese

Nonostante il Milan sia totalmente focalizzato sulla prossima partita di campionato contro il Sassuolo, non mancano di certo i rumors di mercato. Al termine di questo campionato alcuni giocatori cambieranno maglia, altri probabilmente arriveranno a Milanello. Con il futuro di Alessio Romagnoli ancora tutto da definire, il club di via Aldo Rossi avrebbe fatto dei passi in avanti per chiudere per Sven Botman.