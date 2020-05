Calciomercato Milan – Bennacer, fondamentale ma cedibile? Il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Una stagione quasi da dimenticare per il Milan che, prima dello stop causa coronavirus, galleggiava in una poco stabile settima posizione, insidiata da Verona e Parma, non esattamente le prime della classe. Eppure, in una situazione non troppo positiva, c’è un giocatore che ha convinto tutti quanti: si tratta di Ismael Bennacer. L’algerino, dopo aver conquistato la Coppa d’Africa vincendo anche il premio come miglior giocatore della competizione, si è aggregato ai suoi nuovi compagni rossoneri, ma l’impatto non è stato dei migliori. Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli poi, a inizio stagione, gli hanno spesso preferito Lucas Biglia.

Era soltanto questione di tempo. Bennacer si è appropriato del centrocampo del Milan a suon di prestazioni convincenti nonostante il record negativo di cartellini gialli subiti (ben 12). Il Diavolo non ha nessun dubbio: Bennacer, insieme a Theo Hernandez e altri pochi superstiti, è un giocatore su cui costruire la squadra del futuro.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, però, l’ex Empoli non è considerato affatto incedibile. Qualora dovesse arrivare un’offerta superiore ai 30 milioni, il Milan potrebbe prenderla in considerazione. Il motivo? Una plusvalenza decisamente importante. Il club rossonero ha acquistato Bennacer per 16 milioni di euro più uno di bonus, in pratica la metà di quanto chiederebbe per farlo partire. Su di lui è vigile il Psg dell’ex Leonardo, suo grande estimatore. Attenzione dunque ad eventuali sorprese, perché il Milan ha sì la certezza di aver in casa un grande giocatore, ma anche alla necessità di risanare una non florida situazione finanziaria.

