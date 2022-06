Calciomercato Milan – Schira: “Bari in trattativa avanzata per Bosisio”

Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il Bari è in trattativa con il Milan per chiudere per Marco Bosisio

Neo promosso in Serie B, il Bari è al lavoro per rinforzare la propria rosa e affrontare il campionato cadetto degnamente. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, i pugliesi sarebbero in trattativa con il Milan per Marco Bosisio.