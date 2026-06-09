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Milan, Jashari ha tanti estimatori: Giuntoli prova a scipparlo al Diavolo per la sua nuova squadra

Ardon Jashari, centrocampista AC Milan, potrebbe lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il centrocampista Ardon Jashari nel mirino dell'Atalanta di Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri: cosa faranno nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore del Milan? La volontà del giocatore è chiara: i dettagli
Daniele Triolo Redattore 

Il calciomercato del Milan non si concentrerà solo sugli ingressi, ma dovrà valutare con estrema cura anche la gestione delle risorse attuali. Sotto i riflettori c'è il futuro di Ardon Jashari, centrocampista svizzero di origini macedoni classe 2002, arrivato in rossonero nell'estate 2025 dal Bruges per un investimento complessivo di 39 milioni di euro (36 di parte fissa e 3 di bonus). La sua prima stagione all'ombra del Duomo è stata fortemente condizionata dalla sfortuna: la frattura del perone rimediata a fine agosto lo ha tenuto lontano dai campi per oltre tre mesi, rallentando l'inserimento nei meccanismi tattici dell'ormai ex tecnico Massimiliano Allegri.

Una stagione complessa e la concorrenza di Modrić

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Al suo rientro in campo, lo svizzero ha trovato la strada sbarrata dall'esperienza e dalla titolarità di un mostro sacro come Luka Modrić, padrone assoluto della cabina di regia milanista. Di conseguenza, lo spazio per l'ex Bruges si è ridotto sensibilmente, portando a prestazioni altalenanti. Il bilancio della sua prima annata con il Diavolo recita:

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  • Presenze totali: 17 apparizioni tra campionato e coppe.

  • Minuti giocati: appena 880 minuti effettivi sul terreno di gioco.

  • Contributo realizzativo: un assist vincente per Rafael Leão nel pareggio per 1-1 contro il Como lo scorso 18 febbraio.

    • Calciomercato Milan: l'Atalanta di Sarri e Giuntoli su Jashari

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    Le grandi doti del classe 2002 non sono comunque passate inosservate. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, in prima fila sul giocatore si sarebbe mossa con decisione l'Atalanta. Il nuovo direttore sportivo degli orobici, Cristiano Giuntoli, è un estimatore di lunga data dello svizzero, che avrebbe voluto portare a Torino già due anni fa durante la sua esperienza alla Juventus. Il profilo del regista piace moltissimo anche a Maurizio Sarri, pronto a insediarsi come nuovo allenatore della Dea e alla ricerca di interpreti tecnici per il suo centrocampo.

    Le altre pretendenti e il nodo economico del bilancio

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    L'Atalanta non è l'unica società ad aver preso informazioni. Secondo ulteriori indiscrezioni di mercato, la situazione di Jashari viene monitorata con attenzione da diversi club di prima fascia.

  • Juventus e Roma: pronte a inserirsi qualora si aprissero margini per una trattativa favorevole.

  • Como: interessato a un profilo di spessore per consolidare la propria crescita.

    • L'operazione resta tuttavia legata a due nodi cruciali. Da un lato bisognerà attendere il parere della nuova dirigenza e del nuovo allenatore del Milan, che dovranno valutare se concedere una seconda chance al calciatore o avallare la cessione. Dall'altro c'è l'aspetto economico. Jashari pesa a bilancio per poco meno di 30 milioni di euro, cifra sotto la quale il club rossonero non intende scendere per evitare una sanguinosa minusvalenza. Dal canto suo, il giocatore esprime una volontà chiara. Ovvero, non vuole lasciare Milano e chiede di potersi giocare le sue carte per dimostrare il suo reale valore.

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