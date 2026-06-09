Calciomercato Milan: l'Atalanta di Sarri e Giuntoli su Jashari—
Le grandi doti del classe 2002 non sono comunque passate inosservate. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, in prima fila sul giocatore si sarebbe mossa con decisione l'Atalanta. Il nuovo direttore sportivo degli orobici, Cristiano Giuntoli, è un estimatore di lunga data dello svizzero, che avrebbe voluto portare a Torino già due anni fa durante la sua esperienza alla Juventus. Il profilo del regista piace moltissimo anche a Maurizio Sarri, pronto a insediarsi come nuovo allenatore della Dea e alla ricerca di interpreti tecnici per il suo centrocampo.
Le altre pretendenti e il nodo economico del bilancio—
L'Atalanta non è l'unica società ad aver preso informazioni. Secondo ulteriori indiscrezioni di mercato, la situazione di Jashari viene monitorata con attenzione da diversi club di prima fascia.
L'operazione resta tuttavia legata a due nodi cruciali. Da un lato bisognerà attendere il parere della nuova dirigenza e del nuovo allenatore del Milan, che dovranno valutare se concedere una seconda chance al calciatore o avallare la cessione. Dall'altro c'è l'aspetto economico. Jashari pesa a bilancio per poco meno di 30 milioni di euro, cifra sotto la quale il club rossonero non intende scendere per evitare una sanguinosa minusvalenza. Dal canto suo, il giocatore esprime una volontà chiara. Ovvero, non vuole lasciare Milano e chiede di potersi giocare le sue carte per dimostrare il suo reale valore.
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