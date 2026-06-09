Calciomercato, il centrocampista Ardon Jashari nel mirino dell'Atalanta di Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri: cosa faranno nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore del Milan? La volontà del giocatore è chiara: i dettagli

Daniele Triolo Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 09:02)

Il calciomercato del Milan non si concentrerà solo sugli ingressi, ma dovrà valutare con estrema cura anche la gestione delle risorse attuali. Sotto i riflettori c'è il futuro di Ardon Jashari, centrocampista svizzero di origini macedoni classe 2002, arrivato in rossonero nell'estate 2025 dal Bruges per un investimento complessivo di 39 milioni di euro (36 di parte fissa e 3 di bonus). La sua prima stagione all'ombra del Duomo è stata fortemente condizionata dalla sfortuna: la frattura del perone rimediata a fine agosto lo ha tenuto lontano dai campi per oltre tre mesi, rallentando l'inserimento nei meccanismi tattici dell'ormai ex tecnico Massimiliano Allegri.

Una stagione complessa e la concorrenza di Modrić — Al suo rientro in campo, lo svizzero ha trovato la strada sbarrata dall'esperienza e dalla titolarità di un mostro sacro come Luka Modrić, padrone assoluto della cabina di regia milanista. Di conseguenza, lo spazio per l'ex Bruges si è ridotto sensibilmente, portando a prestazioni altalenanti. Il bilancio della sua prima annata con il Diavolo recita: