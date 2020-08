Calciomercato Milan – Assalto alla Fiorentina per Chiesa e Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione in casa Milan per quanto concerne il calciomercato estivo 2020.

La rivoluzione che ci sarebbe stata con l’avvento, in panchina ed in dirigenza, di Ralf Rangnick non ci sarà. Con la conferma di Stefano Pioli, il Milan penserà a blindare i suoi gioielli, Gigio Donnarumma, Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoglu e, successivamente, a costruire una squadra ancora più forte con 3-4 ritocchi di qualità.

Pioli, dal canto suo, ha avanzato due precise richieste di mercato ed entrambe portano, inesorabilmente, il club di Via Aldo Rossi a trattare con la Fiorentina: il tecnico emiliano, infatti, vuole Federico Chiesa, attaccante italiano e Nikola Milenkovic, difensore serbo, entrambi calciatori classe 1997, entrambi già allenati da Pioli durante la sua esperienza a Firenze.

Milenkovic, ha scritto ‘Tuttosport‘, è l’obiettivo principale del Milan per una difesa che perderà uno tra Mateo Musacchio e Léo Duarte: il Presidente del club viola, Rocco Commisso, ha già ricevuto un’offerta ufficiale dei rossoneri per Milenkovic, ma per replicare sta attendendo che si incastrino alcuni tasselli in un’operazione di mercato molto più ampia.

La Fiorentina, infatti, ha diritto al 50% del ricavato della cessione di Ante Rebić, ex calciatore viola, nel momento in cui l’Eintracht Francoforte lo venderà a titolo definitivo al Milan, dove il croato ha giocato in prestito in questa stagione. Ai viola, inoltre, piace molto Lucas Paquetá del Milan, il cui cartellino potrebbe essere ‘infilato’ in un maxi-affare che includerebbe anche Chiesa.

Il numero 25 sta diventando, infatti, un obiettivo dichiarato del Diavolo, ritenuto elemento perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli, nonostante sia ambito da tanti altri top club, italiani e stranieri. L’asse Milano-Firenze, quindi, sembra destinato ad infiammare il calciomercato nei prossimi giorni … LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓