Calciomercato Milan – Difesa: via uno tra Musacchio e Duarte

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan, concluso in bellezza il campionato 2019-2020, guarda già alla prossima stagione e pensa alla rosa da allestire tra partenze e nuovi arrivi.

Un nuovo acquisto ci sarà sicuramente nel cuore della retroguardia, per completare, con Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia, il quartetto di centrali potenzialmente titolari ed intercambiabili nel Milan di Stefano Pioli. Motivo per cui, ha sottolineato il quotidiano romano, andrà via uno tra Mateo Musacchio e Léo Duarte.

Musacchio, classe 1990, centrale italo-argentino arrivato al Milan per 18 milioni di euro dal Villarreal nell’estate 2017, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e, dunque, potrebbe essere il prescelto per la cessione: ha mercato nella Liga spagnola ma l’infortunio alla caviglia che lo terrà fuori fino ad ottobre può rappresentare un problema per la sua partenza.

In questa stagione appena terminata, Musacchio ha giocato appena 18 gare in Serie A. Duarte, classe 1996, centrale brasiliano acquistato la scorsa estate dal Flamengo per 11 milioni di euro, è stato fuori a lungo durante l’anno e ha disputato soltanto 6 partite. In queste, per altro, non ha mai convinto e, quindi, potrebbe andare via con la formula del prestito. INTANTO IL DIAVOLO CERCA ACQUIRENTI PER UN SUO TALENTO >>>

