Calciomercato Milan – Cercasi acquirente giusto per Paquetà

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra le tante missioni brillantemente completate da Stefano Pioli nei mesi di panchina al Milan, ce n’è una in cui ha purtroppo fallito: quella di rigenerare il talento perduto di Lucas Paquetà. Il club rossonero si sta interrogando che fare del suo futuro, dal momento che da straordinario giocatore di prospettiva il brasiliano si sta trasformando velocemente in un problema per il Milan, che è ora alle prese con la forte svalutazione del suo cartellino.

Arrivato per circa 40 milioni 18 mesi fa dal Flamengo, Paquetà non è stato in grado di affermarsi in Italia e anche quei pochi colpi di fantasia intravisti con Gattuso in panchina sono andati ormai dimenticati. Ora il Milan cerca un acquirente, visto che già a gennaio aveva provato a piazzarlo ma senza successo vista la valutazione che ne fa del ragazzo. Paquetà pesa ancora a bilancio per 25 milioni e dunque non può partire per una cifra inferiore a questa.

La Fiorentina lo segue da mesi. Il club viola vorrebbe portarlo a Firenze dove avendo meno pressioni Paquetà potrebbe definitivamente esplodere e trovare la propria dimensione. Certo non sarà facile perché la Fiorentina non intende versare 25 milioni cash. La contropartita di Nikola Milenkovic, tuttavia, potrebbe favorire la trattativa e impostarla su uno scambio. Uno scambio di prestiti biennali (con obbligo di riscatto) potrebbe abbassare le valutazioni alleggerendo l’esborso economico dei due club.

IL SUO ULTIMO POST SU INSTAGRAM SAPEVA DI ADDIO>>

TUTTE LE NEWS DI MERCATO IN CASA ROSSONERA>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓