Paquetà, post che sa di addio: “Continuerò alla ricerca dei miei sogni”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della gara contro il Cagliari, Lucas Paquetà ha pubblicato un post su Instagram che sa quasi di addio. “Ho sempre saputo che non sarebbe stato facile, comunque arrivare fin qui è stato difficile. Resta l’apprendimento di un anno diverso dagli altri, per tutto ciò che è accaduto! Stiamo bene e in salute con le persone che amiamo, per un prossimo anno di vittorie!! Ringrazio tutti coloro che tifano per me e inviano sempre energie positive! Siete fantastici, grazie per il supporto! Continuerò alla ricerca dei miei sogni e obiettivi! Grazie di tutto Signore!”, le parole scritte in brasiliano dal numero 39.

Possibile che lasci al termine di una stagione che lo ha visto in campo molto meno di cui si aspettava? Vedremo. Da tempo Fiorentina e Roma sono interessate e a lui, ma anche all’estero le offerte potrebbero non mancare.