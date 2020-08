Calciomercato Milan – Paqueta piace molto alla Fiorentina | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta si allontana sempre di più dal Milan. Il centrocampista brasiliano, classe 1997, non ha quasi mai convinto nella sua prima stagione e mezza con la maglia rossonera e, pertanto, verrà messo sul mercato per essere ceduto al miglior offerente.

Il Milan, per non incappare in una pericolosa minusvalenza in bilancio, deve venderlo a non meno di 25 milioni di euro. Cifra, però, ritenuta alta dalle squadre a lui interessate, nella fattispecie Benfica e Fiorentina (LEGGI QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO DI MERCATO).

Ecco perché il Diavolo comincia a ritenere plausibile la strada numero due, ovvero quella di inserire il cartellino di Paqueta in un’operazione di scambio con qualche calciatore che può tornare utile al progetto tecnico di Stefano Pioli. Con il Benfica, potrebbe esserci l’ipotesi di uno scambio con Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese su cui sta insistendo il direttore sportivo Frederic Massara.

Con la Fiorentina, invece, c’è l’idea di proporre Paqueta nello scambio con Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo che Pioli vorrebbe nuovamente alle proprie dipendenze dopo averlo fatto giocare, giovanissimo, a Firenze. Paqueta ai viola piace molto, è stimato dal direttore sportivo Daniele Pradè che vede in lui il trequartista ideale per la squadra viola.

Potrebbe, dunque, configurarsi uno scambio tra Paqueta e Milenkovic, con il primo in viola ed il secondo in rossonero, magari con l’aggiunta di un piccolo conguaglio economico in favore del club presieduto da Rocco Commisso. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

