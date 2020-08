Calciomercato Milan – Ibrahimovic, Maldini pronto a volare a Montecarlo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, c’è molta attesa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Mancano ancora alcuni dettagli, ma le parti sono molto vicine. Ibra durante la stagione voleva asciare il Milan, ma poi le cose sono cambiate, considerando la permanenza di Pioli (che spinge per trattenerlo) e considerando il ruolo centrale che ha assunto svedese in questo finale di stagione.

E’ possibile che nelle prossime ore Maldini e Massara raggiungano Montecarlo proprio per trovare l’accordo definitivo con Ibrahimovic e con Raiola. Il rinnovo dell’attaccante è considerato prioritario per la dirigenza rossonera, e dunque solo a quel punto si costruirà la squadra della prossima stagione, che vuole assolutamente competere per i primi quattro posti in campionato.

Le cifre? Con ogni probabilità Ibrahimovic andrà a guadagnare 5 milioni di euro come parte fissa più bonus, legati ad obiettivi personali e di squadra. In questo modo Zlatan potrebbe guadagnare fino a sei milioni di euro, se non oltre. L’attaccante diventerebbe il calciatore del Milan più pagato insieme a Donnarumma, a testimonianza di come Elliott abbia capito il ruolo fondamentale che Ibra ha all’interno della squadra. Con lui il Milan si è trasformato, e dunque la società è decisa a ripartire da lui anche nella prossima stagione.

