Calciomercato Milan – Un tris di rinforzi per il Diavolo: ecco tutti i nomi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan proverà a fare un mercato oculato e sostenibile, ma allo stesso tempo è ben consapevole di dover rinforzarsi in alcuni reparti. In attacco la dirigenza è in attesa della decisione di Zlatan Ibrahimovic, ma qualcosa inizia a muoversi nelle altre zone di campo.

La priorità è sicuramente quella del terzino destro. Tesserato Kalulu, nel mirino ci sono Aurier del Tottenham e Denzel Dumfries del Psv. Per quanto riguarda il primo, il club inglese ha fissato un prezzo superiore ai 15 milioni di euro, cosa che scoraggia il Milan, anche perchè il calciatore sembrerebbe avere un carattere piuttosto particolare, dovuto ad alcuni problemi familiari. Per questo Maldini potrebbe decidere di virare definitivamente su Dumfries, più giovane di Aurier, più “tranquillo” è che fa parte della scuderia di Mino Raiola.

Priorità anche a un difensore centrale. Kjaer e Romagnoli hanno pochi sostituti, visto che Gabbia viene definito dalla rosea bravo ma ancora immaturo per match importanti, e Leo Duarte ha avuto diversi problemi fisici nel corso della stagione. Al Milan sarebbe stato proposto Eric Bailly del Manchester United, ma Milenkovic è sempre più il nome più accreditato.

A centrocampo servono ricambi per Kessie e Bennacer, i due insostituibili di Pioli. Florentino del Benfica è da tempo seguito dal Milan: centrocampista difensivo di forza e tecnica, è classe 1999, e dunque potrebbe essere un profilo molto gradito a Elliott. Attenzione anche al possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko, che non vedrebbe l’ora di tornare in Italia. Il centrocampista non ha un carattere facile, così come si è visto con Gattuso, ma in un anno potrebbe essere maturato. Il Milan l’anno scorso non l’ha riscattato dal Chelsea, ma Bakayoko potrebbe comunque diventare un nome molto caldo nelle prossime settimane.

