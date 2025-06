Calciomercato Milan, arriva il rilancio per Jashari: ecco cifre e dettagli

Il Milan vorrebbe prendere Ardon Jashari in questo calciomercato estivo e avrebbe presentato al Club Brugge una seconda offerta. A riferirlo il collega Gianluca Di Marzio. I rossoneri, infatti, hanno da qualche giorno messo nel mirino il centrocampista svizzero, per altro già affrontato nella passata stagione in Champions League. Un elemento che si andrebbe ad aggiungere a Luka Modric, il cui arrivo è sostanzialmente certo e magari anche a Samuele Ricci, per cui sarebbe giunta un'importante accelerata proprio nelle ultimissime ore.