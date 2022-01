Calciomercato Milan – Anche la Fiorentina su Isco del Real Madrid | News

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, anche la Fiorentina sarebbe interessata ad Isco, in scadenza con il Real Madrid

Accostato in estate a Juventus e Milan, Isco a fine stagione dirà addio al Real Madrid. In scadenza di contratto e nessuna intenzione di rinnovarlo, lo spagnolo sarà dunque libero di ascoltare qualsiasi tipo di richiesta gli venga presentata. I bianconeri e i rossoneri non sono gli unici club in Italia interessati all'ex Malaga. Secondo quanto riferisce 'As', la Fiorentina sarebbe piombata proprio sul classe 1992. Nella mente del presidente Commisso c'è l'idea di costruire una super squadra.