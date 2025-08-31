Calciomercato Milan, al lavoro per l’addio di Origi: quante pretendenti!

Divock Origi e il Milan potrebbero davvero dirsi addio in questa sessione di calciomercato. Il belga, di fatto, non si allena con la squadra da più di un anno e, inizialmente spostato sul Milan Futuro, è stato fuori rosa anche lì. Il club rossonero ha tentato di trovargli un'altra sistemazione, soprattutto per liberarsi di un ingaggio importante, ma non è mai riuscito a farlo partire. Gli ultimi mesi, in tal senso, sono stati in controtendenza con il passato e noi di 'PianetaMilan.it' vi avevamo parlato di alcuni contatti per una rescissione consensualetra le parti.