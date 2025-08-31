Divock Origi e il Milan potrebbero davvero dirsi addio in questa sessione di calciomercato. Il belga, di fatto, non si allena con la squadra da più di un anno e, inizialmente spostato sul Milan Futuro, è stato fuori rosa anche lì. Il club rossonero ha tentato di trovargli un'altra sistemazione, soprattutto per liberarsi di un ingaggio importante, ma non è mai riuscito a farlo partire. Gli ultimi mesi, in tal senso, sono stati in controtendenza con il passato e noi di 'PianetaMilan.it' vi avevamo parlato di alcuni contatti per una rescissione consensualetra le parti.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, al lavoro per l’addio di Origi: quante pretendenti!
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, al lavoro per l’addio di Origi: quante pretendenti!
Il Milan sarebbe al lavoro per l'addio di Divock Origi in questa sessione di calciomercato: e spuntano tante pretendenti
Calciomercato Milan, dalla Francia: "Origi, trattativa per l'addio. Su di lui ..."
Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'FootMercato'. Secondo quanto riferito in esclusiva dal portale francese, infatti, il Milan sarebbe in trattativa avanzata con Divock Origi per la risoluzione del contratto. Diversi club sarebbero interessati al belga e avrebbero monitorato la sua situazione negli ultimi mesi. Ci sarebbe interesse in Medio Oriente, tra Qatar, Iran ed Arabia Saudita, ma anche in Europa. I particolare il ragazzo avrebbe attirato interessi in Grecia, Russia e Serbia, oltre che in Serie B dove però difficilmente deciderà di andare a giocare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA