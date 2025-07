Calciomercato Milan, Origi: tante squadre lo aspettano. L’indiscrezione

Il Valencia CF e il Levante UD , secondo Fichajes.net, starebbero monitorando attentamente il futuro di Divock Origi , attaccante belga ancora sotto contratto col Milan. La punta non è mai entrata del tutto nei meccanismi rossoneri e sarebbe pronto a cambiare squadra durante questa sessione di calciomercato. Secondo il sito, il belga potrebbe accettare proposte più basse dell'attuale accordo col Milan per rilanciare la sua carriera.

Calciomercato Milan, Origi cercato in Europa: ecco le squadre che lo seguono

Entrambi i club valenciani, si legge, di un giocatore d'esperienza che possa rinforzare il reparto, con Origi che potrebbe essere il profilo giusto. L'attaccante belga, che ha ancora un anno di contratto da 4 milioni col Milan, potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero e potrebbe essere un'opportunità. Non solo la Spagna: secondo Fichajes.net, il Norwich City e il Queens Park Rangers avrebbero espresso interesse per Origi.