Calciomercato Milan – Akanji e Dahoud cedibili: occasioni per i rossoneri?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal popolare quotidiano tedesco ‘BILD‘, il Borussia Dortmund di Lucien Favre, in vista della prossima stagione, ha messo in vendita ben cinque calciatori.

Si tratta di Nico Schulz, classe 1993, esterno sinistro tedesco; Manuel Akanji, classe 1995, difensore centrale svizzero; Thomas Delaney e Mahmoud Dahoud, centrocampisti, rispettivamente classe 1991 il danese e 1995 il siriano naturalizzato tedesco. Infine, André Schürrle, attaccante tedesco classe 1990, che rientrerà dal prestito allo Spartak Mosca.

Potrebbero essere proprio Akanji e Dahoud, elementi ancora giovani e molto affidabili, due possibili rinforzi ‘low cost‘ per il Milan di Ralf Rangnick. Il futuro manager rossonero, infatti, ben conosce i due giocatori e potrebbe segnalarli al club di Via Aldo Rossi quali calciatori sui quali poter puntare per il nuovo corso del Milan. PROBLEMI SERI, INTANTO, PER LUKA JOVIĆ >>>