Calciomercato Milan – Dalla Spagna: rischio CoVid_19, Jovic in isolamento

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non c’è pace per Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid obiettivo di mercato del Milan per la stagione 2020-2021.

‘MARCA‘, infatti, ha evidenziato come Jovic, attualmente, si ritrovi in isolamento domiciliare presso la propria abitazione poiché entrato in contatto con un suo amico risultato positivo al CoVid_19.

Negli ultimi due giorni Jovic non si è visto a ‘Valdebebas’, centro di allenamento del Real Madrid, per questo motivo, anche se, va detto, che il primo tampone a cui è stato sottoposto l’ex bomber dell’Eintracht Francoforte ha dato esito negativo.

L’amico di Jovic, secondo ‘MARCA‘, sarebbe atterrato a Madrid, proveniente da Belgrado, lunedì a mezzogiorno. Il protocollo medico del Real Madrid prevede che tutte le visite ai calciatori vengano preventivamente ‘analizzate’ all’arrivo.

Una volta riscontrata la positività dell’amico di Jovic, il serbo si è sottoposto subito al tampone, risultato negativo. Comunque, è stato isolato a casa per precauzione in attesa di ulteriori test medici.

Qualora risulterà negativo anche a questi, allora Jovic potrà riunirsi al gruppo a disposizione di Zinedine Zidane che si sta giocando la Liga testa a testa con il Barcellona con qualche punto di vantaggio ed ottime chance di vittoria finale. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SUL SERBO >>>