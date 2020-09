Calciomercato Milan – Ajer o Fofana: Maldini stringe per il difensore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Kristoffer Ajer, classe 1998, del Celtic Glasgow e Wesley Fofana, classe 2000, del Saint-Etienne sono due tra i nomi che il club rossonero sta cercando per rinforzare la difesa in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan: uno tra Ajer e Fofana in rossonero?

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Il Milan, infatti, ha la necessità, numerica e tecnica, di acquistare un rinforzo in quel reparto, visto che alternative ai titolari Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli, ovvero Matteo Gabbia e Léo Duarte non offrono grandi garanzie.

Calciomercato Milan: per Ajer e Fofana ‘difficoltà oggettive’. Ecco quali

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, puntano, dunque, uno tra Ajer e Fofana ma, al momento, riscontrano delle oggettive difficoltà nel portare a termine anche soltanto una delle operazioni del calciomercato del Milan.

Calciomercato Milan: Ajer o Fofana se prima parte Paquetá

Questo perché il Diavolo, prima di poter comprare, adesso deve vendere per poter reinvestire. Il maggior indiziato alla partenza resta sempre Lucas Paquetá. Anche Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Bologna a Milanello, ha di fatto escluso il brasiliano dal suo progetto tecnico.

Calciomercato Milan: ecco quanto si vuole incassare per Paquetá

Qualora il Milan incassasse almeno 23 milioni di euro dalla cessione di Paquetá, avrebbe quindi la forza economica di modificare alcuni dettagli economici delle proposte di calciomercato che ha intenzione di avanzare. Per il norvegese Ajer il Celtic vuole almeno 20 milioni di euro garantiti.

Calciomercato Milan: l’idea per Ajer e i ‘rumors’ su Fofana

L’idea del Milan per il numero 35 biancoverde sarebbe quella di proporre un’offerta sulla base del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati step. Più complicato, nonostante i ‘rumors‘ di calciomercato sul Milan, dalla Francia, siano molto insistenti, arrivare a Fofana.

Calciomercato Milan: Fofana piace anche al Leicester City

Il francese, infatti, ha ricevuto una ricca offerta dal Leicester City, che avrebbe offerto ben 28 milioni di euro al Saint-Etienne per portare in Inghilterra il promettente centrale transalpino. I contatti tra Maldini e Massara e la dirigenza de ‘Les Verts‘, però, sono andati comunque avanti in queste settimane e non si può escludere nulla.

… e se si riaccendesse la pista per Milenković?

Più complicato, infine, arrivare ai gioielli della Fiorentina. Tanto per Nikola Milenković quanto per Germán Pezzella, infatti, c’è da vincere le resistenze del patron viola, Rocco Commisso. Attenzione, però, perché domani potrebbe esserci un nuovo incontro tra Maldini e Fali Ramadani, agente del difensore serbo.

Uomo, tra l'altro, molto vicino anche a Federico Chiesa …