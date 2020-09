TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 21 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 21 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘, in prima pagina, manifesta goduria assoluta per il 3-0 di Juventus-Sampdoria all’Allianz Stadium. A segno Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo, ma il tecnico Andrea Pirlo ha indovinato tutte le scelte, a partire dall’impiego di Weston McKennie e di Aaron Ramsey in posizione più avanzata.

A Milano, intanto, è arrivato Arturo Vidal: da oggi diventerà un nuovo giocatore dell’Inter di Antonio Conte. Si parla, quindi, del calciomercato del Torino: i granata puntano con decisione Joachim Andersen, ex Sampdoria, oggi all’Olympique Lione.

Infine, spazio a Milan-Bologna, gara in programma stasera alle ore 20:45 a San Siro: il tecnico rossonero Stefano Pioli ritrova Ante Rebić dal 1′.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>