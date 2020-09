Calciomercato Milan – Commisso: “Chiesa via con la giusta offerta”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha ‘liberato’, di fatto, Federico Chiesa. L’imprenditore italo-americano, infatti, ha spiegato, a proposito della situazione del numero 25 viola: «Se arrivano le offerte giuste andrà via. Abbiamo avuto proposte dall’estero ma niente di concreto e lui intende restare in Italia».

Chiesa, dunque, può andare via già in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, per cederlo la Fiorentina chiede almeno 60 milioni di euro. Forse potrebbe accontentarsi di 50. Chiesa, nell’ultimo periodo, è stato accostato molte volte al Milan.

Per il quotidiano generalista, però, è la Juventus il club che, più di tutte, può avvicinarsi alle cifre richieste da Commisso per Chiesa. Soltanto, però, nel caso piazzasse altrove uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Commisso, quindi, ha dichiarato di poter fare anche a meno di Chiesa per la Fiorentina 2020-2021.

Discorso diverso, invece, per Nikola Milenković, Germán Pezzella e Cristiano Biraghi. La società gigliata, infatti, ha intenzione di prolungare i contratti dei tre difensori, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022, anche per scongiurare l’assalto dei grandi club. Milenković e Pezzella, così come Chiesa, sono nel mirino del Diavolo. UN CENTROCAMPISTA STA PER LASCIARE IL MILAN >>>