Commisso: “Chiesa può andare, ma serve l’offerta giusta”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un Milan super attivo sul mercato e a caccia delle soluzioni migliori. I rossoneri sono pronti a rinforzarsi, ma prima devono cedere adesso. In uscita c’è sempre Paquetà, brasiliano classe 1997 che può portare ai rossoneri fino a 20 milioni e piace soprattutto al Lione. Piace però anche alla Fiorentina, con cui c’è in corso un discorso molto ampio. I rossoneri cercano un difensore e ne hanno almeno un paio dei viola nel mirino e pensano anche a Federico Chiesa come sostituto di Paquetà. A tal proposito sono arrivate alcune dichiarazioni importanti di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ai microfoni della Rai. Ecco cosa ha detto: “L’ho già detto, se arrivano le offerte giuste Chiesa andrà via. Abbiamo avuto offerte dall’estero, ma niente di concreto e lui vuole rimanere in Italia”. La Fiorentina chiede tanti soldi, ma alla fine probabilmente se arrivasse una proposta da 48 milioni (o magari Paquetà più 28 milioni) potrebbe anche accettare…

