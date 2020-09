Milan-Bologna, la probabile formazione di Pioli / News

MILAN-BOLOGNA PROBABILE FORMAZIONE

Milan-Bologna, la probabile formazione: nel segno della continuità

MILAN NEWS – Si ricomincia a fare sul serio. Dopo l’esordio ufficiale nel secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers, domani sera a San Siro ci sarà anche la prima giornata di Serie A. Si riparte da Milan-Bologna. Calcio d’inizio alle 20:45. Poche settimane fa era andata in scena la stessa partita, con risultato di 5-1 in favore dei rossoneri. Stefano Pioli, però, ha avvisato tutti che non sarà la stessa cosa. L’allenatore rossonero si affida ai soliti undici, ormai collaudati, al netto delle assenze. In porta ovviamente Gianluigi Donnarumma, che dovrebbe essere di nuovo capitano. In difesa confermato Davide Calabria a destra dopo le ottime prestazioni nelle amichevoli; al centro la coppia sarà comporta da Simon Kjaer e Matteo Gabbia (al momento la più affidabile), mentre a sinistra c’è Theo Hernandez, senza dubbi. La cerniera di centrocampo è la solita: Franck Kessie e Ismael Bennacer, in attesa dell’inserimento del nuovo acquisto col numero 8. Sulla trequarti l’unico dubbio: a destra è ballottaggio, con Samu Castillejo però favorito; al centro Hakan Calhanoglu in un ottimo momento di forma e a sinistra torna a disposizione Ante Rebic, che domani fa anche il compleanno. Punta di diamante Zlatan Ibrahimovic, a caccia del gol all’esordio anche in campionato.

