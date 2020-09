Calciomercato Milan – Non convocato dal suo club: cessione vicina! / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN NEWS

Ultime mercato Milan: Fofana non convocato, cessione vicina

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La nuova priorità del Milan in questo mercato è un difensore centrale. La situazione per i rossoneri è alquanto critica: solo Simon Kjaer e il capitano Alessio Romagnoli danno garanzie, con il danese comunque avanti con l’età e il numero 13 attualmente infortunato. Alle loro spalle Matteo Gabbia è ancora acerbo e può partire in prestito, Mateo Musacchio è infortunato e comunque in calo (oltre che in partenza) e Leo Duarte decisamente un’incognita. Ecco perché serve almeno un rinforzo e tra i nomi caldi, seguiti da tempo, c’è Wesley Fofana. Solo qualche contatto, ma niente offerte ufficiali per il momento. C’è grande distanza tra la valutazione che fa il Saint-Etienne, già da top player, e quella che fa il club rossonero, di 10 milioni. Si tratta di un classe 2000 francese, considerato un talento purissimo. La concorrenza è agguerrita e soprattutto il Leicester pare intenzionato ad avvicinarsi molto alle richieste del club transalpino. Per ora il Milan è alla finestra, in attesa di eventuali segnali. Uno è arrivato oggi, visto che Fofana non è stato convocato per il match col Nantes. Ufficialmente per un affaticamento al ginocchio sinistro, ma la cessione è ormai certa, resta da capire a chi e per quali cifre. Il Diavolo valuta, Fofana è una delle opzioni.

