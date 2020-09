PM – Pioli: “Paqueta è in difficoltà, Brahim Diaz e Tonali sono già pronti”

Finisce la conferenza di mister Pioli.

Sul giocare ogni tre giorni: “Siamo preparati mentalmente. Tante partite ravvicinate richiedono professionalità. I giocatori hanno la voglia e il piacere di giocare tante partite perché sono dei professionisti”.

Sui tifosi: “Credo che sia un primo passo importante. Noi non vediamo l’ora di vedere tutti i tifosi allo stadio. Abbiamo bisogno di loro, il calcio ha bisogno di loro. Spero succeda il prima possibile”.

Su Calabria: “Sta dando continuità alle prestazioni dell’anno scorso. Ha fatto un passo in avanti dal punto di vista della mentalità. Deve continuare così”-

Sul saper leggere meglio le partite: “Sapere capire i momenti della partita è una grande qualità. Dobbiamo ancora migliorare, alternare palleggio veloce e giocata diretta. Siamo sulla strada giusta”

Sul terzo posto: “Dobbiamo essere ambiziosi e puntare al massimo. Dobbiamo affrontare le partite con la fiducia di poterla vincere”

Sulla squadra: “Il dubbio sulla squadra non l’ho mai avuto. L’unica incertezza era la prima partita ufficiale. Dopo 45 giorni c’è sempre l’insidia. Adesso siamo preparati, abbiamo fatto una partita ufficiale e questo ci deve dare fiducia”.

Sul motto per iniziare la stagione: “Mai arrendersi e migliorarsi sempre”.

Sulle occasioni da gol: “La cosa più importante è creare situazioni da gol, molte di più di quelle che subiamo”.

Sull’impatto iniziale: “Se vogliamo migliorarci dobbiamo iniziare bene la stagione. Non si può pensare sempre si rincorrere nel girone di ritorno. Per questo siamo molto concentrati”.

Su Paqueta: “Ha qualche difficoltà, sia per le posizioni in campo sia perché ha caratteristiche particolari. Vedremo che ci dirà il mercato”:

Sulla possibile lotta scudetto: “Non lo so, difficile rispondere. Noi dobbiamo pensare a crescere e dobbiamo dimostrare tutto partita per partita. Cerchiamo di dare il massimo. Iniziamo con un risultato positivo”.

Sul Bologna: “Hanno cambiato qualcosa, stanno prendendo posizioni diverse. Hanno mantenuto intensità e hanno un attacco con giocatori veloci. Bisogna affrontarli con determinazioni e lucidità”.

Sull’undici: “L’aspetto principale è quello di scegliere chi ha più garanzie dal punto di vista fisico. Se giocheremo spesso faremo qualche rotazione. Mi auguro di poter avere tante scelte a disposizione. Con tutte queste partite ravvicinate i cinque cambi sono molto positivi”.

Su Rebic: “Ante è un giocatore importantissimo. Ha qualità, forza fisica, profondità e completa il nostro reparto offensiva. E’ pronto per giocare domani sera, ha giocato una partita intera in nazionale e può dare il suo supporto”.

Sui nuovi acquisti: “Il loro inserimento è stato facilitato dal trovare un gruppo ben affiatato che si aiuta e chi scarifica. Tatarusanu ha grande esperienza e conosceva il nostro campionato, gli altri due ragazzi giovani hanno talento e prospettiva. Ci saranno d’aiuto da subito”.

Su alzare l’asticella: “Avere delle pressioni è un privilegio. Il nostro obiettivo è migliorare la scorsa stagione, ma adesso è inutile pensare ai pronostici. Il campo ci dirà a che livelli siamo arrivati. Siamo il Milan e dobbiamo essere ambizioni, siamo una squadra giovane che ha ampi margini di miglioramento”

Sulla partita contro lo Shamrock: “C’erano delle insidie, il nostro avversario stava meglio di noi. Non ho mai avuto dubbi sulla squadra che alleno. Adesso abbiamo un’identità ben chiara, il nostro modo di giocare piace ai nostri giocatori. Dobbiamo essere convinti delle nostre qualità, dobbiamo sapere che ci sono difficoltà. Dobbiamo migliorare, questo è il nostro obiettivo”.

Su Calhanoglu: “Le prestazioni dipendono delle qualità del giocatore. Un giocatore che legge gli spazi liberi, la sua collaborazione con Ibra è molto importanti. Entrambi lavorano bene tra le linee. Ha tanta qualità e generosità e ha tutto per essere un punto di riferimento”.

Sul Bologna: “Stiamo parlando di un’altra stagione, domani troveremo altri giocatori in campo. Mihajlovic Aveva fatto scelte diverse. Hanno il massimo delle motivazioni come noi, il nostro obiettivo è iniziare bene il campionato”.

Quasi tutto pronto per la conferenza stampa di mister Pioli a Milanello.

Fuori causa, nelle fila rossonere, Andrea Conti, Mateo Musacchio ed Alessio Romagnoli infortunati. Potrà essere della partita, invece, il croato Rebić, che è squalificato soltanto in Europa League.

Sarà Federico La Penna della sezione A.I.A. di Roma 1 ad arbitrare Milan-Bologna di domani sera.

Nella passata stagione, 2019-2020, i rossoneri hanno liquidato 5-1 il Bologna a San Siro. Andarono a segno, lo scorso 18 luglio, il belga Alexis Saelemaekers, poi Hakan Çalhanoglu, Ismaël Bennacer, Ante Rebić e infine Davide Calabria. Inutile la rete di Takehiro Tomiyasu per i felsinei di Siniša Mihajlović.

ULTIME NOTIZIE LIVE MILAN – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli introdurrà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Bologna. La gara, la prima della Serie A 2020-2021, sarà in programma domani sera, alle ore 20:45, a San Siro. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Pioli in conferenza.