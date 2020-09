Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (21/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua copertina alla prima Juventus di Andrea Pirlo, che ha battuto 3-0 la Sampdoria all’Allianz Stadium. L’allenatore ha lanciato Gianluca Frabotta e Weston McKennie titolari, ma la partita è stata decisa da Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. In alto, sotto la testata, il tanto atteso sbarco di Arturo Vidal a Milano. Oggi visite mediche, poi firma sul contratto biennale con opzione sulla terza stagione con l’Inter. In basso, invece, si parla di Milan-Bologna, in programma stasera a San Siro. Tocca a Zlatan Ibrahimović rendere vincente la prima gara di campionato per Stefano Pioli.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA