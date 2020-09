Calciomercato Milan – Di Marzio: “Pobega, lo Spezia spinge per il prestito”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo una grande stagione con il Pordenone, condita da 33 presenze complessive, 5 gol e 4 assist, Tommaso Pobega ha fatto rientro al Milan, suo club di appartenenza. Le grandi manovre a centrocampo, però, potrebbero costringere il ragazzo ad una nuova sistemazione. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sulla proprio sito, sul giocatore è piombato lo Spezia, che lo vuole in prestito.

Non solo la squadra ligure però, perché ci sono gli interessi anche di Genoa e Verona. Pobega vuole giocare con continuità, per questo motivo il club guidato da mister Italiano è in pole rispetto agli altri.

