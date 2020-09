Calciomercato Milan – La cessione di Paqueta per finanziare Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano giunto al Milan nel gennaio 2019, è stato scaricato anche da Stefano Pioli. Parlando, infatti, ieri in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Bologna, il tecnico rossonero è stato molto chiaro sulla situazione dell’ex Flamengo.

“Paqueta ha delle difficoltà tattiche. Vedremo cosa ci dirà il mercato“. Tradotto, in presenza di una buona offerta il calciatore sudamericano, che il Milan aveva pagato 38 milioni di euro al ‘Mengão‘, può partire. Anche perché, in questo Milan, Paqueta non ha una vera e propria collocazione tattica.

Cederlo, ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, sarebbe la soluzione migliore per finanziare, successivamente, l’acquisto di un centrale di difesa come Nikola Milenkovic, anch’egli classe 1997, dalla Fiorentina. Sempre ammesso che le pretese dei viola (40 milioni di euro) per il serbo si abbassino … POSSIBILE, DOPPIA CESSIONE PER I ROSSONERI >>>