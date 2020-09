ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato delle difficoltà di Lucas Paqueta, mettendolo di fatto sul mercato. Queste le sue dichiarazioni: “Ha qualche difficoltà, sia per le posizioni in campo sia perché ha caratteristiche particolari. Vedremo che ci dirà il mercato“.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>