Calciomercato Milan – Benevento su Krunic e Duarte

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tornato in Serie A con Filippo Inzaghi in panchina, ora il Benevento spera di costruire una squadra importante per restare nella massima serie. I giallorossi potrebbero pescare proprio dalla ex squadra del loro tecnico. Piacciono infatti Rade Krunic e Leo Duarte, entrambi del Milan. I rossoneri, però, non sono così convinti di lasciarli andare. In particolare per il centrocampista bosniaco classe 1993 servirebbero almeno 6,5 milioni e inoltre, con il Milan che ha deciso di mandare in prestito Tommaso Pobega, dovrebbe rimanere in rosa come quinta scelta in mediana (con l’arrivo di un altro rinforzo). Discorso diverso per il centrale brasiliano. Il Milan vuole lasciare andare almeno due tra lui, Mateo Musacchio e Matteo Gabbia, ma la sensazione è che la preferenza sarebbe quella di cedere in prestito Gabbia e a titolo definitivo l’argentino, con Duarte invece destinato a restare come quarta scelta, anche perché pagato 10 milioni l’anno scorso difficilmente ora potrebbe portarne più di 5 nelle casse milaniste.

