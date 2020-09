GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 21 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua copertina alla prima Juventus di Andrea Pirlo, che ha battuto 3-0 la Sampdoria all’Allianz Stadium. L’allenatore ha lanciato Gianluca Frabotta e Weston McKennie titolari, ma la partita è stata decisa da Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo.

In alto, sotto la testata, il tanto atteso sbarco di Arturo Vidal a Milano. Oggi visite mediche, poi firma sul contratto biennale con opzione sulla terza stagione con l’Inter. In basso, invece, si parla di Milan-Bologna, in programma stasera a San Siro. Tocca a Zlatan Ibrahimović rendere vincente la prima gara di campionato per Stefano Pioli.

