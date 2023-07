Calciomercato Milan – Il Diavolo si defila nella corsa per Adama Traoré

Nelle ultime settimane al Milan era stato accostato anche il profilo di Adama Traoré per il ruolo di esterno destro. Il potente spagnolo si è svincolato al termine della scorsa stagione dopo l'esperienza al Wolverhampton e rimane tuttora un parametro zero appetibile per tante società.

Milan, Adama Traoré non è più una priorità

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo 'Twitter', il Milan avrebbe deciso di defilarsi nella corsa per Adama Traoré. Lo spagnolo, infatti, non sarebbe più uno dei primi nomi per il club rossonero, che avrebbe altre priorità. Sul giocatore rimarrebbe vivo, quindi, solo l'interesse della Roma che ancora non ha formulato alcuna offerta. LEGGI ANCHE:Milan, un nome nuovo per il vice Theo >>>