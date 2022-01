Marchetti: “Milan, fatta per Lazetic. Gabbia ha rinnovato, sul difensore…”

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, ha parlato dei movimenti in entrata del Milan: ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luca Marchetti ha parlato del mercato del Milan. Secondo il giornalista, i rossoneri hanno chiuso per Marko Lazetic, giovane attaccante della Stella Rossa, per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Per quanto riguarda i rinnovi, Matteo Gabbia ha prolungato il suo contratto dal 2024 al 2026. Su di lui ci sono Salernitana e Cagliari, ma non dovrebbe andar via. Riguardo il difensore, invece, la dirigenza di via Aldo Rossi continua ad essere sulle tracce di Botman, considerato il vero obiettivo di mercato. Secondo l'esperto di mercato, il Milan potrebbe non acquistare il difensore a tutti i costi ma solo per un profilo che vale la pena investire, quindi Botman. Mentre riguardo Bailly e Diallo, le trattative non hanno avuto seguito perché i due calciatori sono impegnati in Coppa d'Africa e perché non convincono appieno i rossoneri. Milan, le top news di oggi: arriva Lazetic! Diallo in fase di stallo.