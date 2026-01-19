Diego Coppola, classe 2003, ex centrale dell'Hellas Verona, potrebbe lasciare il Brighton - dopo appena pochi mesi con i 'Seagulls' - in questa finestra di calciomercato: Milan e Fiorentina sempre sul difensore italiano secondo Gianluigi Longari (SI)

L'arrivo di Niclas Füllkrug potrebbe non essere l'unica acquisizione del Milan in questa finestra invernale di calciomercato . Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è sempre alla ricerca di un difensore centrale per accontentare i desideri del tecnico Massimiliano Allegri .

Calciomercato Milan, fari puntati su Coppola (Brighton)

Il direttore sportivo Igli Tare ha parlato di Diavolo 'attento alle occasioni' che possono capitare nell'ultima decade della sessione di riparazione, consapevole di come Allegri abbia chiesto giocatori importanti, che migliorino la squadra, e non aggiunte soltanto per fare numero.