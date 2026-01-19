Gianluigi Longari, giornalista di 'SportItalia' esperto di calciomercato, ha rivelato - in un post pubblicato stanotte sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - come il Milan abbia ancora nel mirino un difensore centrale italiano per un'operazione 'last minute' e sulla quale, però, potrebbe scontrarsi con la concorrenza di un'altra squadra di Serie A.
Il difensore è Diego Coppola, classe 2003, trasferitosi nell'estate 2025 dall'Hellas Verona al Brighton, in Inghilterra, per 11 milioni di euro. Dopo una prima parte di stagione da comprimario (appena 542' in 9 presenze tra Premier League e coppe nazionali), può andare via dai 'Seagulls' in questi giorni di gennaio. Coppola è seguito con interesse anche dalla Fiorentina. Occhi aperti, dunque, nel caso il Diavolo non riuscisse ad arrivare ad altri obiettivi.
