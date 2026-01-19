Pianeta Milan
Calciomercato, Longari: “Milan attento a Coppola”. Ma c’è la concorrenza di un altro club italiano

Diego Coppola, classe 2003, ex centrale dell'Hellas Verona, potrebbe lasciare il Brighton - dopo appena pochi mesi con i 'Seagulls' - in questa finestra di calciomercato: Milan e Fiorentina sempre sul difensore italiano secondo Gianluigi Longari (SI)
L'arrivo di Niclas Füllkrug potrebbe non essere l'unica acquisizione del Milan in questa finestra invernale di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è sempre alla ricerca di un difensore centrale per accontentare i desideri del tecnico Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, fari puntati su Coppola (Brighton)

Il direttore sportivo Igli Tare ha parlato di Diavolo 'attento alle occasioni' che possono capitare nell'ultima decade della sessione di riparazione, consapevole di come Allegri abbia chiesto giocatori importanti, che migliorino la squadra, e non aggiunte soltanto per fare numero.

Gianluigi Longari, giornalista di 'SportItalia' esperto di calciomercato, ha rivelato - in un post pubblicato stanotte sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - come il Milan abbia ancora nel mirino un difensore centrale italiano per un'operazione 'last minute' e sulla quale, però, potrebbe scontrarsi con la concorrenza di un'altra squadra di Serie A.

Il difensore è Diego Coppola, classe 2003, trasferitosi nell'estate 2025 dall'Hellas Verona al Brighton, in Inghilterra, per 11 milioni di euro. Dopo una prima parte di stagione da comprimario (appena 542' in 9 presenze tra Premier League e coppe nazionali), può andare via dai 'Seagulls' in questi giorni di gennaio. Coppola è seguito con interesse anche dalla Fiorentina. Occhi aperti, dunque, nel caso il Diavolo non riuscisse ad arrivare ad altri obiettivi.

