Calciomercato, i movimenti delle big – Napoli su Tagliafico, Inter su Thorsby

Il calciomercato è entrato più che mai nel vivo. Alcuni club di Serie A hanno già chiuso diversi affari, altri ancora no. E' il caso di club come l'Inter che sta cercando un nuovo centrocampista, così come il Napoli sempre alla ricerca di un terzino sinistro. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.