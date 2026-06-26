Nella scorsa sessione estiva di calciomercato, dopo una gestione complessa del suo status in rosa e della sua situazione contrattuale, il Milan aveva ceduto il fantasista Mattia Liberali (classe 2007) a titolo definitivo gratuito al Catanzaro. La dirigenza di Via Aldo Rossi, conscia del potenziale del ragazzo cresciuto nel proprio settore giovanile, si era però riservata un prezioso 50% sulla futura rivendita del cartellino.

Dopo un avvio in sordina nel campionato di Serie B con la formazione giallorossa guidata da Alberto Aquilani, il trequartista di Lissone ha scalato rapidamente le gerarchie, chiudendo la stagione 2025-2026 con un rendimento in netto crescendo.

I numeri stagionali a Catanzaro e il fattore clausola

Nelle sue 30 presenze complessive accumulate tra regular season, playoff e Coppa Italia, il mancino naturale ha messo a referto. I dati analitici certificano una media di una contribuzione diretta a una rete della propria squadra ogni 203 minuti.

Questo exploit ha attirato l'attenzione della massima serie, complice una condizione contrattuale interessante. Nel legame che vincola il giocatore al Catanzaro fino al 30 giugno 2029 è presente una clausola risolutoria di appena 6 milioni di euro. Una cifra irrisoria per uno dei profili più cristallini del calcio italiano.

L'asta di mercato: le mosse delle pretendenti e i ruoli di Abate e Lotito

Club Fattore chiave nella trattativa Torino Ignazio Abate: il tecnico granata lo ha cresciuto nella Primavera del Milan e sta spingendo il Presidente Cairo allo sforzo economico. Lazio Claudio Lotito: il patron biancoceleste vanta canali preferenziali sia con la dirigenza del Catanzaro sia con l'agente del calciatore, Alessandro Lucci. Sassuolo Alberto Aquilani: l'allenatore, subentrato a Fabio Grosso, lo richiede espressamente dopo averlo valorizzato in Calabria. Bologna, Como, Fiorentina Hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per raccogliere informazioni sulla fattibilità del colpo. Juventus, Napoli Sondano lo scenario dalle retrovie, pronte a inserirsi in caso di opportunità.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la corsa per assicurarsi le prestazioni del nativo di Lissone è apertissima e vede coinvolti numerosi club di Serie A, divisi tra reali accelerate e monitoraggi dalla distanza: