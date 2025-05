La stagione del Milan è finita tra i fischi di San Siro e la forte protesta dei tifosi rossoneri. La vittoria contro il Monza è passata in secondo piano. Con Conceicao che non ha parlato nel pre e nel post partita, il Diavolo potrebbe cambiare allenatore senza nessuna dichiarazione del portoghese. I candidati sembrerebbero essere in particolare due: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri . Per entrambi ostacoli importanti. Ecco le ultime importanti novità sull'ex allenatore di Juventus e proprio Milan.

Allenatore Milan, Tare contatta Allegri! Ostacolo Napoli

Come riportato da Calciomercato.com, De Laurentiis avrebbe raggiunto un’intesa di massima per un biennale da 6 milioni di euro con Allegri, nel caso in cui Antonio Conte dovesse lasciare il Napoli, probabilmente per la Juventus. In questo scenario spunta anche al Milan, alla ricerca di un nuovo allenatore. Nei giorni scorsi Tare avrebbe contattato Allegri per proporgli la panchina dei rossoneri, ma non sarebbe un compito facile, visto che il nuovo direttore sportivo del Milan dovrebbe colmare il ritardo dal Napoli.